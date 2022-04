Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sucht die Polizei in Winnenden nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen zwei Monaten im Bereich der Backnanger Straße in Winnenden mehrfach Schrauben auf der Fahrbahn verteilt. In der Folge wurden nach Angaben der Polizei mehrere Auto- und Fahrradreifen beschädigt.

{element}

Da es sich in allen Fällen um dieselben circa zwei Zentimeter langen schwarzen Schrauben handelte, geht die Polizei davon aus, dass