Unbekannte haben über das Wochenende (26.-27.09.) die Fassade der Alfred-Kärcher-Sporthalle in der Albertviller Straße mit Farbe beschmiert. Dadurch entstand an dem Gebäude nach Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 07195 694-0.