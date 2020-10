Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (22.10.) gegen 2.50 Uhr in die Albertville-Realschule eingebrochen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter ein Fenster zu einem Klassenzimmer auf.

Gestohlen wurde nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei nichts. An dem Fenster verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.