Winnenden: Unbekannte stehlen zwei Pedelecs und zwei Downhillbikes

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen (30.07.) in Winnenden zwei Pedelecs sowie zwei Downhillbikes gestohlen. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen waren die Räder in bzw. vor einem Schuppen in der Eberhardstraße abgestellt.

Eines der Pedelecs ist ein beige-schwarzes Herrenrad, das andere ein blaues Damenrad. Beide sind Räder der Marke Haibike. Die beiden Downhillbikes - eines von der Marke Specialized, vom anderen ist der Hersteller bisher nicht bekannt - sind jeweils in den Farben silber-gold.

Zeugenhinweise auf die Täter oder den Verbleib der Räder werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.