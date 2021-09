In Winnenden hat sich am Samstagabend (25.09.) in der Breuningsweiler Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Ein BMW soll wohl in der dortigen Böschung gelandet sein.

Was war geschehen?

Ein 26-Jähriger befuhr am Samstag gegen 15.20 Uhr die Kreisstraße von Breuningsweiler in Richtung Winnenden. Laut Angaben der Polizei kam er kurz vor der Einmündung zur Südumgehung auf die Gegenfahrspur. Er stand wohl unter Alkoholeinfluss. Ein ihm entgegenkommender