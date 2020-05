1/2 Symbolbild. © ZVW/Gabriel Habermann 2/2 Der Vermisste befand sich zuvor im Rems-Murr-Klinikum. © ZVW/Mathias Ellwanger

Am Dienstagmittag hat die Polizei in Winnenden mit Hubschrauber nach einem Vermissten aus einem Winnender Klinikum gesucht. Die Suche wurde am Nachmittag eingestellt, nachdem die Polizei erfuhr, dass der Vermisste wohlauf und in Künzelsau ist.