Am Samstagmorgen (26.03.) hat in Winnenden ein Autofahrer einen hohen Sachschaden verursacht. Laut Polizeibericht fuhr ein dunkler, vermutlich schwarzer Smart aus der Wallstraße nach links in die Schloßstraße. Beim Abbiegen überfuhr er mehrere massive Fahrradständer und beschädigte diese stark. Das Fahrzeug fuhr im Anschluss weiter die Schloßstraße entlang.

An den Fahrradständern entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Smart müsste laut der Polizei im Frontbereich