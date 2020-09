Winterbach: 10.000 Euro Schaden bei Unfall an B-29-Anschlussstelle

An der B-29-Anschlussstelle in Winterbach hat es am Mittwochnachmittag (16.09.) einen Auffahrunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei war ein 34-Jähriger mit seinem VW gegen 16.40 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Winterbach von der Bundesstraße ab.

Dass eine 62-jährige Audi-Fahrerin vor ihm an einer dortigen Stoppstelle angehalten hatte, bemerkte er zu spät und fuhr dem Auto auf. Beim Zusammenstoß entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.