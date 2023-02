Winterbach: Autofahrer flüchtet vor Polizei-Kontrolle und prallt gegen Schild

Ein 55-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen (11.02.) in Winterbach vor einer Polizei-Kontrolle geflohen. Die Flucht endete an einem Verkehrsschild.

War der Fahrer betrunken? Blutentnahme soll Klarheit schaffen

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Streife den Fahrer eines VW T-Cross gegen 2 Uhr einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer erkannte das Polizeiauto – und fuhr davon. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Richtung Ostlandstraße erfasste er mit überhöhter Geschwindigkeit ein Schild auf der dortigen Verkehrsinsel.

Sein Auto wurde beim Zusammenprall so stark beschädigt, dass der 55-Jährige anhalten musste. Die Polizei stellte bei der anschließenden Kontrolle "deutlichen Alkoholgeruch" fest. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Führerschein weg: Polizei spricht von "sinnloser Flucht"

"Durch die sinnlose Flucht entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro", so der Polizei. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Sein Führerschein wurde ihm erstmal abgenommen.