Winterbach: Betrunkener randaliert in Mehrfamilienhaus

Ein Betrunkener hat am Mittwochabend (21.09.) in Winterbach in einem Mehrfamilienhaus randaliert.

Atemalkoholwert von über 3 Promille

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, waren die Beamten gegen 21.30 Uhr in die Straße "Am Weilerbach" gerufen worden. "Ein dortiger Bewohner war stark betrunken und beleidigte und bedrohte weitere Bewohner des Hauses", heißt es im Polizeibericht.

Die eingesetzten Polizisten trafen den Mann vor Ort an. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand und einen Atemalkoholwert von über 3 Promille aufwies und mit weiteren "Störungen" zu rechnen war, wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen. Ihm droht nun eine entsprechende Anzeige.