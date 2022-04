Winterbach: Einbrüche in Gaststätte und Café - Polizei sucht Zeugen

In der Bachstraße in Winterbach ist laut Polizei vermutlich in der Nacht zum Donnerstag (28.04.) in gleich zwei Lokalitäten eingebrochen worden. Das geht aus einer Mitteilung vom Freitagmorgen hervor.

Einbruch in Gaststätte

Den Angaben zufolge wurde aus einer Gaststätte ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Bislang ist unklar, wie der Täter ins Gebäude gelangt war und ob er sich eventuell bei Schließung des Lokals darin hatte einschließen lassen.

Einbruch in Café

Bei einem Einbruch in ein nahegelegenes Café wurde laut Polizei nichts entwendet. Ein Anwohner hatte dem Bericht zufolge gegen 0.30 Uhr laute Schläge gehört, die eventuell beim Aufbrechen der Tür entstanden waren.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, werde nun geprüft, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt unter der Telefonnummer 07181/2040 Zeugenhinweise entgegen.