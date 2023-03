Winterbach: Einbrecher stehlen Bargeld und E-Shishas aus Supermarkt

In Winterbach ist es in der Nacht zum Montag (06.03.) zu einem Einbruch in einen Supermarkt gekommen. Laut Angaben der Polizei brachen Unbekannte in den Supermarkt in der Schorndorfer Straße ein. Dass etwas fehlte, wurde am Montagmorgen bei Geschäftsbeginn festgestellt.

Einbrecher stehlen Bargeld und E-Shishas

Über eine Schiebetür verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Gebäude. Sie entwendeten Bargeld aus einer Registrierkasse Bargeld. Wie viel, ist derzeit noch unklar. Zudem ließen die Diebe E-Shishas im Wert von 3.000 Euro mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 bei der Polizei Schorndorf zu melden.