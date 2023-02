Winterbach: Einbruch in Wohnung - Diebe stehlen Multimediageräte und Schlüssel

Am Samstag (25.02.) in der Zeit zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr ist in der Weiler Straße in Winterbach in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen worden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Aus der Wohnung wurden verschiedene Multimediageräte im Wert von über 2000 Euro entwendet. Außerdem wurde in der Tiefgarage aus einem nicht abgeschlossenen Auto mehrere Schlüssel gestohlen. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 07181/2040 um Zeugenhinweise.