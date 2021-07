15.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (7.6.) in Winterbach entstanden. Eine 55 Jahre alte Mercedes-Fahrerin missachtete gegen 14.30 Uhr an der Einmündung Esslinger Straße / Rudolf-Steiner-Weg die Vorfahrt einer 27-jährigen Renault-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.