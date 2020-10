Winterbach-Engelberg: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Beim Sturz mit seinem Pedelec hat sich ein 67 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag (22.10.) in Winterbach-Engelberg schwere Verletzungen zugezogen. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Den Angaben zufolge war der Mann vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls gestürzt.

Passanten fanden den Schwerverletzten kurz vor 16 Uhr in der Esslinger Straße am Straßenrand. Der 67-Jährige wurde schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verkehrspolizei nimmt unter der Telefonnummer 07904 94260 Hinweise von Zeugen entgegen.