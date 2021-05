Winterbach: Fünf Jugendliche brechen in Gartenhütte ein

Fünf Jugendliche sind am Montagabend (03.05.) in eine Gartenhütte am Ostlandkreuz eingebrochen. Ein Zeuge, der die Jugendlichen kurz vor 20 Uhr dabei beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, flüchteten die Einbrecher, als die erste Streife vor Ort eintraf. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren nach kurzer Verfolgung fest. Den anderen drei Jugendlichen gelang es, zu flüchten. Bei den drei Flüchtigen handelte es sich um eine weibliche und zwei männliche Personen.

Das Polizeirevier in Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den drei Geflüchteten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.