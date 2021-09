Winterbach: Goldring gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

In einer Apotheke in der Straße Oberdorf in Winterbach soll am Freitag (03.09.) ein Goldring gestohlen worden sein. Zum Tathergang ist laut Polizei wenig bekannt – Hinweise könnten helfen.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Ring im Zeitraum zwischen 16.30 und 17.45 Uhr unbeaufsichtigt in einem Nebenzimmer auf einem Fenstersims befunden. "Bislang gibt es keine näheren Hinweise zum Tatgeschehen."

Beschreibung des Rings

Für die Beamten sei nun von Interesse, ob der Ring zwischenzeitlich jemandem zum Kauf angeboten wurde.

Der gestohlene Ring. © PP Aalen

Das Schmuckstück wird in der Pressemitteilung wie folgt beschrieben: 750er Gold, Gewicht ca. 16 Gramm, ca. 10mm breit, Innendurchmesser 21mm.

Hinweise nimmt die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.