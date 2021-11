Ein alkoholisierter 20-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen (27.11.) auf dem Verbindungsweg zwischen Engelberg und Manolzweiler einen Unfall verursacht. Das berichtet die Polizei am Nachmittag.

Unfallverursacher muss Blutprobe abgeben

Den Angaben zufolge meldete sich der Autofahrer gegen 03.20 Uhr bei der Polizei Schorndorf und gab an, mit seinem VW von der Straße abgekommen zu sein. Am Unfallort stellten die Polizisten bei dem 20-Jährigen "Alkoholgeruch in der Atemluft"