Winterbach: Schlägerei in der Bahnhofstraße

In der Bahnhofstraße in Winterbach kam es am Donnerstagabend (26.11.) gegen 20.20 Uhr zu einer Schlägerei. Laut Polizeibericht sollte ein 29-jähriger alkoholisierter Mann bei einem dortigen Bistro bei Ladenschluss gehen, was er aber offenbar nicht einsah. Die Angelegenheit bauschte sich auf, nachdem sich auch mehrere Personen einmischten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde auch ein 54-jähriger Mann geschlagen. Der 29-Jährige zog sich bei den Handgreiflichkeiten leichte Verletzungen zu, ehe er die Örtlichkeit verließ. Die näheren Ermittlungen zur Aufklärung des Vorfalls dauern an.