Am Montagabend (24.8.) gegen 19 Uhr hat in einem Haus an der Weberstraße ein Trockner Feuer gefangen. Die Feuerwehr Winterbach, unterstützt von der Drehleiter aus Schorndorf, bekämpfte den Brand. Der Rauch, der sich im Haus verteilte, wurde mit Hochleistungslüftern entfernt. Ein Hase wurde aus dem Haus gerettet. Verletzte gab es nach ersten Informationen keine.