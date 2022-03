Das Polizeipräsidium Aalen hat unserer Redaktion am Samstagmittag (12.03.) kurz vor 13 Uhr einen Wohnhausbrand in Winterbach gemeldet. Betroffen ist den ersten Informationen zufolge ein Haus in der Schorndorfer Straße.

Das Ausmaß des Brandes sei aktuell noch unklar, so die Polizei. Die Feuerwehr befand sich zum Zeitpunkt der Meldung gerade noch auf der Anfahrt. Wie die Bilder unseres Fotografen vor Ort zeigen, sind die Einsatzkräfte dort mittlerweile eingetroffen.

