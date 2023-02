Wohnungseinbruch in Winnenden: Dieb entwendet Uhren und Silbermünzen

Ein Dieb hat sich zwischen Montag (13.02.), 19.30 Uhr und Dienstag (14.02.), 2.30 Uhr Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes in der Marktstraße in Winnenden verschaffen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Er durchsuchte diverse Möbel und entwendete unter anderem mehrere Uhren und Silbermünzen. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.