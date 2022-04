Am Donnerstag (07.04.) in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 10 Uhr wurde die Wohnungstüre einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße beschädigt.

Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, gelangten die Täter jedoch nicht in die Wohnung, hinterließen allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang telefonisch unter der Nummer 07191 9090 entgegen.

