Wunnebad in Winnenden: Einbrecher stehlen 150 Stück Eis aus Freibad

In Winnenden sind in der Nacht von Montag (04.07.) auf Dienstag (05.07.) hungrige Diebe in das Wunnebad in Winnenden eingebrochen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Einbrecher stehlen zudem zwei Säcke mit PET-Pfandflaschen

Laut dem Bericht verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zu dem Freibad und versuchten, eine Lagerhütte aufzuhebeln. Das gelang den Einbrechern aber nicht.

Also entwendeten die Täter anschließend circa 150 Stück Eis aus einer Eistruhe sowie zwei Müllsäcke mit leeren PET-Pfandflaschen. Der Sachschaden beläuft sich laut der Polizei auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.