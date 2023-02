Zelt in Fellbach aufgeschlitzt: Einbrecher stehlen Corona-Tests

In Fellbach sind Unbekannte in den letzten Tagen in ein Schulgebäude und in ein Corona-Testzentrum eingebrochen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Das Schulgebäude befindet sich in der Maicklerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Einbruch in Corona-Testzentrum

Ein weiterer Einbruch wurde zwischen Samstagnachmittag (11.02.) und Montagmorgen (13.02.) am Berliner Platz verübt. Unbekannte sind in ein Corona-Testzentrum eingebrochen und haben Corona-Schnelltests im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Die Täter haben das Zelt aufgeschlitzt und einen Drucker beschädigt. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf ca. 1.100 Euro. Hinweise werden von der Polizei Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegengenommen.