Ein Zeuge beobachtete am Samstag (26.9.) um kurz nach 20.00 Uhr einen brennenden Mülleimer auf dem Parkplatz "Korber Kopf" an der B14 in Fahrtrichtung Winnenden. Wie die Polizei berichtet, konnte der Zeuge den Brand eigenhändig löschen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 51 / 95 00 bei der Polizei zu melden.