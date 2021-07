Zeugen nach Unfall auf Parkplatz in Winnenden gesucht

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz am Santa Domingo de la Calzada Platz in Winnenden am Donnerstagnachmittag (29.07.) sucht die Polizei nach Zeugen.

Was ist vorgefallen?

Laut Polizeibericht beschädigte ein 29-jähriger BMW-Fahrer gegen 14.40 Uhr einen grauen Kleinwagen, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend verließ der 29-Jährige die Unfallstelle für kurze Zeit. Als er wieder zurückkam war der Kleinwagen, der den Angaben zufolge im Heckbereich links beschädigt worden sein müsste, nicht mehr da.

Nun sucht die Polizei den Besitzer des grauen Kleinwagens. Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden melden.