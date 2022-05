Zeugen nach Unfallflucht in Schorndorf gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend (23.05.) gegen 18.10 Uhr in der Straße Grauhalde in Schorndorf.

Geparkten Audi gestreift

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen geparkten Audi gestreift. Anschließend fuhr er weiter. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um eine schwarze Mercedes A- oder B-Klasse mit dem Teilkennzeichen WN-JI oder WN-FI handeln.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.