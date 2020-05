Zeugen zu gefährlichen Überholmanöver zwischen Aspach und Backnang gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Vorfall am Montagmorgen (27.04.) auf der Landesstraße zwischen Aspach und Backnang. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes überholte laut Zeugenaussagen mehrere Fahrzeuge, wobei mindestens zwei entgegenkommende Autofahrer gefährdet wurden, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein Zusammenstoß konnte jeweils nur knapp verhindert werden. Die Polizei sucht daher die gefährdeten Autofahrer oder Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 07191 9090 zu melden.