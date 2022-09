Am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in der Schloßstraße in Winnenden hat es am Samstagabend (10.09.) einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gegeben. Dort habe ein "aggressiver Patient" einen Arzt verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion mit.

Mit zwei Streifen im Einsatz

Die Polizei war den Angaben zufolge gegen 18.15 Uhr alarmiert worden und mit zwei Streifen ausgerückt.