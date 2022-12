Zigarettenautomat in Fellbach: Passant erwischt Unbekannte bei Aufbruchsversuch

Mehrere Personen haben in der Nacht zum Donnerstag (29.12.) in der Fellbacher Salierstraße versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Das berichtet die Polizei. Den Angaben nach machten sich die noch unbekannten Tatverdächtigen gegen 2.30 Uhr mit einem Akkutrennschleifer an dem Automaten zu schaffen.

Polizei sucht Hinweise

Ein Passant entdeckte die Personen und alarmierte die Polizei. Die drei Unbekannten flüchteten. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach entgegen. Die Telefonnummer lautet 0711/57720.