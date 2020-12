Zigarettenautomat in Remshalden-Grunbach aufgebrochen

In der Bahnhofstraße in Remshalden-Grunbach ist ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Wie die Polizei am Freitag (11.12.) mitteilt, hebelte ein Unbekannter den Automaten auf und entwendete Zigaretten, deren Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich liegt. Der verursachte Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 3000 Euro.

"Der beschädigte Automat wurde erst bei der Leerung festgestellt, weshalb sich der Tatzeitraum bislang nur auf den letzten Monat eingrenzen lässt", heißt es im Polizeibericht. Der Polizeiposten Remshalden bittet um Hinweise. Zeugen, die den Tatzeitraum eingrenzen oder Aufschluss zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07151 72463 melden.