Zusammenstoß in Fellbach: Vorfahrt an Grünpfeil-Ampel missachtet

Ein 20-Jähriger hat am Freitagabend (28.05.) mit seinem VW Golf einen Unfall in Fellbach verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 21.10 Uhr an einer Ampel in der Erich-Herion-Straße gestanden. Die Ampel zeigte zwar rot, das Rechtsabbiegen war dort jedoch durch einen Grünpfeil erlaubt.

Der 20-Jährige bog nach rechts in die Höhenstraße ab, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt einer 18-Jährigen im BMW. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro.