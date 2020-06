Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer bei Unfall auf B14 in Backnang leicht verletzt

Bei einem Unfall auf der B14 in Backnang hat sich ein 51-jähriger Motorradfahrer am Mittwochmorgen (24.06.) leichte Verletzungen zugezogen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Demnach war ein 57-Jähriger mit seinem Opel auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart gefahren. An der Einmündung zur Stuttgarter Straße wechselte er von der Linksabbiegespur auf den linken von zwei Fahrstreifen, die geradeaus führen. Dabei übersah er den 51-Jährigen auf seiner Yamaha. Trotz Vollbremsung konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Beim Sturz verletzte er sich leicht und wurde in eine Klinik gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 2500 Euro.