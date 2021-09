In der Baldungstraße in Fellbach sind am Donnerstagmorgen (23.09.) ein Daimler und ein Pedelec zusammengestoßen. Der Fahrer des Pedelecs wurde leicht verletzt. Wie kam es zu dem Unfall?

Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtet, wollte ein 50-Jähriger kurz nach 11 Uhr mit seinem Daimler aus einer Einfahrt auf die Straße fahren. Dabei übersah er den 24-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser war auf dem Gehweg von rechts herangefahren.

Durch den Zusammenstoß entstanden laut Polizei