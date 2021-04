Zusammenstoß zwischen Klein-Lkw und Auto in Murrhardt: Unfallverursacher flüchtet

Der Fahrer eines Klein-LKW ist am Donnerstagnachmittag (08.04.) gegen 15.10 Uhr nach einem Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Volvo-Fahrer auf der K 1900 in Murrhardt geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jähriger von Fornsbach in Richtung Käsbach unterwegs. Der Klein-LKW kam ihm entgegen und geriet in der Kurve auf die Gegenfahrbahn. Der 35-Jährige wich nach rechts aus, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher flüchtete.

Am Volvo entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Murrhardt unter der Telefonnummer 07192/5313 in Verbindung zu setzen.