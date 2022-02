Zwei Autos in der Schmidener Straße in Waiblingen frontal zusammengestoßen

Ein Golf und ein Toyota Yaris sind am Montagabend (14. Februar) kurz vor der Westumfahrung in der Schmidener Straße frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer oder die Fahrerin eines der beiden Autos von Schmiden kommend in einen Feldweg links abbiegen. Dabei übersah er das andere Fahrzeug, es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei wird die Fahrbahn reinigen. Die Unfallaufnahme läuft.

