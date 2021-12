In Fellbach hat es in der Nacht zum Freitag (03.12.) zwei Einbrüche gegeben. Laut Angaben der Polizei wurde in das Jugendhaus in der Esslinger und in der Haller Straße eingebrochen.

Im Jugendhaus schlugen die Täter ein Fenster ein, um sich so Zugang zu verschaffen. Gestohlen wurde nach ersten Feststellungen nichts. In der Haller Straße gelangten die Einbrecher über eine Sammelgarage zu den Kellerräumen eines Gebäudekomplexes. Hier wurden einige Bekleidungsstücke