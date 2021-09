In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.09.) gab es in Waiblingen zwei Einbrüche. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hebelten Unbekannte zwischen 1:03 Uhr und 1:53 Uhr eine Türe an einem Kindergarten in der Remswiesenstraße in Waiblingen-Beinstein auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten elektronische Gerätschaften.

Der zweite Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag (23.30 Uhr) und Montag (9 Uhr). In dieser Zeit verschafften sich Unbekannte durch