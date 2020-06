Am Dienstag (16.6.) um kurz nach 20.30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere Jugendliche die Eisenbahnbrücke zwischen Plattenwald und Steinbach mit Farbe besprühen würden. Die Polizisten konnten vor Ort zwei elfjährige Jungen festhalten, deren Hände und Kleidung voller Farbe waren und die in ihren Rucksäcken Farb-Spraydosen bei sich trugen. Die Kinder wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.