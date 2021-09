Gleich zwei Fälle von Unfallflucht haben sich jüngst in Fellbach ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte am Mittwoch zwischen einen in der Pfarrstraße geparkten Nissan beschädigt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/ 57 72 0.

Opel in der Esslinger Straße beschädigt

Darüber hinaus hat