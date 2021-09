Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am Mittwoch (22. September) um 9 Uhr in Fellbach gekommen. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Eine 65 Jahre alte Skoda-Fahrerin wollte von der Höhenstraße nach links auf die Siemensstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Hyundai eines 73-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei welcher beide Fahrer verletzt wurden. Unverletzt blieb eine 66-jährige Beifahrerin in dem Hyundai. Die Polizei beziffert den Sachstand auf