Zwei Mal Unfallflucht in Fellbach: Ein Mercedes erheblich beschädigt

Zu einer Unfallflucht ist es zwischen Dienstag- und Mittwochabend (07.-08.06.) im Bruckwiesenweg in Fellbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen den Kofferraum eines dort parkenden Mercedes. Der Mercedes wurde dabei erheblich beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (07.-08.06.) in der Cannstatter Straße. Dort stieß beim Einparken ein unbekannter Autofahrer gegen einen Mercedes CLA. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallfluchten bittet die Polizei in Fellbach um Hinweise unter der Telefonnummer 0711 - 57720.