Bei einem Unfall am Samstag (11.06.) in Rudersberg sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 62-Jährige mit ihrem Mercedes unterwegs gewesen. An der Kreuzung von Rudersberger Straße und Schorndorfer Straße hatte sie den Golf einer 19-Jährigen übersehen.

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Unfallverursacherin und die 18 Jahre alte Beifahrerin im Golf wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro.