Zwei Verletzte bei Unfall in Weinstadt-Endersbach

Bei einem Unfall am Dienstag (10.08.) in Weinstadt-Endersbach sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 8 Uhr an einer Einmündung zur Mercedesstraße.

Eine 63-Jährige hatte an der Einmündung die Vorfahrt eines 53-Jährigen missachtet. Ihre beiden Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen. Beide Autofahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.