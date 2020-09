Zwischen Öschelbronn und Rettersburg: 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 16 Jahre alter Motorrad-Fahrer hat sich am Montagmittag (14.09.) bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen war der 16-Jährige um kurz nach 12 Uhr auf der K1915 von Öschelbronn in Richtung Rettersburg unterwegs, als er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach dem Sturz wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, kam aber nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Blessuren davon.