Zwischen Sulzbach und Oppenweiler: Unbekannte legen Warnbaken auf Gleise

Am Dienstagabend (02.08.) hat ein Regionalzug zwischen den Haltestellen Sulzbach/Murr und Oppenweiler zwei Warnbaken erfasst, welche aus bislang ungeklärten Gründen im Gleisbereich lagen.

Von nahegelegener Baustelle entwendet

"Unbekannte Täter haben, den bisherigen Erkenntnissen zufolge, die beiden Warnbaken offenbar an einer nahegelegenen Baustelle entwendet und anschließend wohl in den Gleisbereich gelegt", heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart. "Glücklicherweise wurde keiner der Reisenden durch das Überfahren der Warnbaken im Zug verletzt, auch der Zug wies bei Nachschau am Bahnhof Oppenweiler keinen Sachschaden auf."

Der Triebfahrzeugführer des nachfolgenden Zuges sammelte die überfahrenen Warnbaken ein und übergab sie einer Streife der Bundespolizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: "Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende."