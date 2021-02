Zwischen Winnenden und Allmersbach: Die Polizei sucht mit Streifen und per Hubschrauber nach Reiter und Pferd

Die Polizei hat am Montagabend (15. Februar) eine Suchaktion nach einem Reiter oder einer Reiterin und einem entflohenen Pferd gestartet und bittet dringend um Hinweise. "Bislang hatten wir noch keinen Erfolg bei unserer Fahndung. Zudem haben wir immer noch keinen Hinweis darauf, um welche Person und welches Tier es sich handeln könnte", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen (16.2., 7.15 Uhr).

Bereits am Montag um 15.40 Uhr war die Polizei auf ein frei umherlaufendes Pferd mit Sattel aufmerksam gemacht worden. Ohne Reiter oder Reiterin sei es in der Friedhofstraße in Allmersbach im Tal unterwegs gewesen und anschließend in Richtung Wald weggerannt. Gegen 20 Uhr rief nochmals eine Person bei der Polizei an, die eine Reiterin mit auffallend unruhigem Pferd gegen 12 Uhr zwischen Winnenden und Hertmannsweiler beobachtet haben will. Die Person beschreibt das Pferd als schwarz-weiß.

Allerdings ist bislang keine Vermisstenmeldung eingegangen, weder nach einem Reiter oder einer Reiterin noch nach einem Pferd. Nachfragen bei Reitvereinen, Tierärzten und Hufschmieden haben keine neuen Erkenntnisse erbracht.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und mehreren Streifen nach der Person. Sie befürchtet, sie könnte von ihrem Pferd abgeworfen worden sein. Die Reiterin bei Hertmannsweiler hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet, sodass sich die Suchmaßnahmen derzeit wieder auf den Bereich Allmersbach konzentrieren. Hinweise können bei der Polizei in Winnenden unter 0 71 95 / 69 40 , in Backnang unter 0 71 91 / 90 90 oder über den Polizeinotruf 110 abgegeben werden.