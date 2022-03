Ein bislang Unbekannter hat zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen (26.-27.03.) in Fellbach die rechte Fahrzeugseite eines BMWs zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, war der BMW zum Tatzeitpunkt in einem umzäunten Hofraum in der Ochsenstraße abgestellt. Der Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 - 57720 entgegen.

