Bundesliga-Spielplan veröffentlicht: So startet der VfB Stuttgart in die neue Saison

Am Freitagmittag (07.08.) veröffentlichte die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2020/21. Für den Aufsteiger VfB Stuttgart steht nun fest, gegen wen die Schwaben in die neue Runde starten

Zum Auftakt ein Heimspiel gegen den SC Freiburg

Im ersten Spiel der Saison empfängt die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo den SC Freiburg zum Baden-Württemberg-Duell. Das Auftaktspiel dürfen die Schwaben also in der heimischen Mercedes-Benz Arena absolvieren. Das Spiel ist noch nicht genau terminiert, es wird aber zwischen dem 18. und dem 21. September stattfinden.

„Unsere Vorfreude auf den Bundesliga-Start war schon unabhängig vom Auftaktgegner sehr groß", so VfB-Sportdirektor Sven Mislintat auf der clubeigenen Homepage. "Mit dem SC Freiburg wartet jetzt im Baden-Württemberg-Duell eine Mannschaft auf uns, die eine überragende Saison gespielt hat, nicht nur physisch sehr stark ist und eine sehr große Herausforderung für unsere Mannschaft darstellt.“

Am 2. Spieltag reisen die Stuttgarter zum 1. FSV Mainz 05, ehe Gregor Kobel und Co. am 3. Spieltag Bayer 04 Leverkusen empfängt. Das Duell mit dem FC Bayern München findet Ende November statt, beim Mit-Aufsteiger Arminia Bielefeld sind die Schwaben am 17. Spieltag zu Gast.